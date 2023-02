Drees & Sommer kauft IT-Unternehmen

Zum 24. Januar 2023 hat Drees & Sommer das Medientechnik- und IT-Unternehmen macomGROUP aus Stuttgart in Form einer 100-prozentigen Beteiligung übernommen. Damit baut das Beratungsunternehmen sein digitales Know-how weiter aus. Die 2003 gegründete macom umfasst ein über 80-köpfiges Ingenieur- und Beraterteam, das Leistungen im Bereich der Entwicklung von Digitalstrategien, audiovisuellen und IT-Lösungen unterstützt sowie Technologieberatung zur digitalen Transformation leistet. Zu den Kunden zählen Mittelstands- und Dax-Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen. Neben seinem Hauptsitz in Stuttgart gibt es Niederlassungen in Berlin, Eislingen/Fils, Frankfurt, Hamburg, Köln, München und London. Der Standort Eislingen/Fils verfügt über das Medientechnik- und Digital-Labor „macomLAB“ auf einer Fläche von mehr als 400 m². Dort werden technische Lösungen für digitale Arbeits-, Lern- und Erlebniswelten erprobt. Die macomGROUP wird künftig unter dem Namen „macom – Part of Drees & Sommer“ firmieren und von Geschäftsführer Oliver Mack weitergeführt.