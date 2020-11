EBZ Business School (FH) vergibt zwei neue Professuren

Die EBZ Business School hat ihr Professorium erweitert: Dr. Katharina Böhm und Dr. Marco Schwenke sind seit Anfang Oktober 2020 an der EBZ Business School (FH) tätig. Dr. Katharina Böhm übernahm das juristische Fachgebiet Genossenschaftswesen und -recht, Dr. Marco Schwenke die Lehrgebiete quantitative Methoden, Marketing und Vertrieb in der Immobilienwirtschaft.

Dr. Katharina Böhm

Dr. Katharina Böhm ist Rechtsanwältin und war seit 2008 in Hamburg in beratender Funktion auf dem Gebiet des Immobilienrechts tätig. Ihre thematischen Schwerpunkte liegen im Handels- und Gesellschaftsrecht, Baurecht, Architektenrecht, gewerblichem Mietrecht und in der Projektfinanzierung, dem Asset Management und dem Facility Management.

Dr. Marco Schwenke

Dr. Marco Schwenke trat 2018 eine Professur für Marketing und Kommunikation an der University of Applied Sciences Europe an. Ergänzend leitete und koordinierte er dort die Studiengänge Marketing Management & Public Relations (M.A.) und Business Psychology (M.Sc.) und war Mitglied des Fachbereichsrats Wirtschaft und Psychologie.

