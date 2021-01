Elite Facility Services wird zu Hectas

Elite Facility Services, eine Tochter der Hectas Facility Services Stiftung, ist zum 1. Januar 2021 vollständig in die Muttergesellschaft integriert worden. Ab sofort entfällt somit der Name Elite und auch rechtlich gesehen hat die Gesellschaft keinen Bestand mehr. Alle Verträge und Pflichten sowie die Mitarbeiter der Tochter gehen damit auf Hectas über. Mit der Anwachsung will die Hectas Gruppe einen einheitlichen Markenauftritt herstellen.

Weitere Informationen und Kennzahlen zu Hectas Facility Services Stiftung finden Sie unter www.facility-manager.de/hectas