Fraunhofer-Umfrage zum Thema „Workation“

Die Work-Life-Balance von Arbeitnehmenden will gelebt werden und neben Remote von Zuhause, gewinnt ein neuer Trend mehr und mehr an Beliebtheit: Workation. Zu diesem Thema hat das Fraunhofer IAO eine Umfrage entwickelt, in der sich mit folgender Frage auseinandergesetzt wird: Welche Faktoren spielen eine wichtige Rolle, um während einer Workation nicht nur motiviert und zufrieden zu sein, sondern auch leistungsfähig arbeiten zu können?

Hintergründe zur Workation-Umfrage

Hybrides Arbeiten ist seit der Coronapandemie aus der Berufswelt nicht mehr wegzudenken, das ist inzwischen bekannt. Doch die zeitliche und örtliche Flexibilität in der Arbeitswelt hat sich noch in eine andere Richtung entwickelt. Workation ist eine Kombination aus Arbeit und Reisen und bedeutet so viel wie, dort zu arbeiten, wo andere Urlaub machen bzw. die gewohnte Arbeitsumgebung zu verlassen und die Arbeit mit einem Urlaub oder einer Reise zu verbinden.

Die Online-Umfrage zum Thema „Workation: Faktoren für eine erfolgreiche Balance zwischen Arbeit und Erholung“ besteht aus sechs Kategorien mit jeweils einer bis sechs Fragen und dauert ca. 10 Minuten. Eine Teilnahme ist bis zum 14. Juli 2023 möglich unter: www.fraunhofer-iao.de/workation-umfrage