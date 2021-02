Neuauflage GEFMA 400

Der GEFMA-Arbeitskreis Digitalisierung hat die Grundlagenrichtlinie GEFMA 400 für das Thema CAFM überarbeitet. Denn die Prozesse im Facility Management bedürfen je nach Größe und Komplexität der Objekte und der zugehörigen Facility Services einer individuellen, zielgerichteten Unterstützung durch moderne Technologien, Werkzeuge und Methoden der Informationsverarbeitung und Digitalisierung. Die GEFMA-Richtlinie hilft hier bei der Orientierung und führt allgemein in das Thema ein. Es werden gängige Begriffe im Umfeld von CAFM erläutert und wesentliche Leistungsmerkmale einer CAFM-Software beschrieben. Damit bildet die Richtlinie die Grundlage aller weiteren Richtlinien der 400-er Reihe zum Thema CAFM und Digitalisierung.

Sie können GEFMA 400 (Ausgabe 2021-03) über die GEFMA für 46,00 Euro herunterladen, für Mitglieder ist der Download kostenlos.

Mehr zum Thema CAFM lesen Sie in der neuen CAFM-Marktübersicht, die am 17. März 2021 erscheint. Außerdem veranstaltet „Der Facility Manager“ am 23. und 24. März 2021 erneut die digitale CAFM-Messe, wo Sie verschiedene Softwaresysteme live erleben und in den Dialog mit den Anbietern treten können.