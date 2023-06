Gies Dienstleistungen: Umsatzwachstum in 2022

Mit einem Wachstum um 11,4 Prozent im Vergleich zu 2021 hat Gies Dienstleistungen das Jahr 2022 abgeschlossen und verzeichnete einen Umsatz von rund 115 Mio. Euro. Dabei beliefen sich circa 76 Mio. Euro auf den Umsatz von Gies Dienstleistungen inklusive der Tochtergesellschaften, fast 24 Mio. Euro erzielten die Servicegesellschaften und knapp 15 Mio. Euro erwirtschafteten sich aus der Verantwortung von Managementaufträgen. Das Unternehmen tätigte im vergangenen Jahr Investitionen in moderne Technologien und effiziente Arbeitsprozesse zur Optimierung der Betriebskosten sowie für Sauberkeit und Hygiene. Außerdem legte der Dienstleister einen starken Fokus auf Nachhaltigkeit und Umweltverantwortung, um seinen ökologischen Fußabdruck zu minimieren und Ressourcen effizient einzusetzen. 2022 verzeichnete Gies 5.080 Mitarbeitende. Trotz der globalen Herausforderungen der vergangenen Jahre blickt das Unternehmen positiv auf das Geschäftsjahr 2023 und will seine Position am Markt weiter festigen.

Weitere Unternehmenskennzahlen und Informationen über Gies Dienstleistungen erhalten Sie in der Facility-Services-Datenbank von Der Facility Manager unter: www.facility-manager.de/fs-datenbank

Schon gewusst? – Im Juli erscheint die neueste Auflage der Marktübersicht Facility Services Anbieter. Wenn Sie sich darin noch als Unternehmen präsentieren wollen, dann melden Sie sich bei verena.david@forum-zeitschriften.de, 08233 381 643 oder bei helmut.junginger@forum-zeitschriften.de, 08233 381 126. Unsere Mediaberatenden helfen Ihnen gerne weiter.