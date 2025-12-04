Freitag, 5. Dezember 2025
Goldbeck betreut Officehome Rise in Düsseldorf

Michael Pecka
von Michael Pecka
Das 70 m hohe Bürogebäude Officehome Rise mit insgesamt 17 Stockwerken im Düsseldorfer Stadtteil Unterbilk soll noch 2025 fertiggestellt werden. (Bild: Pandion AG)

Die Goldbeck Facility Services GmbH hat Anfang Dezember das technische und infrastrukturelle Facility Management für die neue Büroimmobilie Officehome Rise in Düsseldorf übernommen.

Der Auftrag des Kölner Immobilienunternehmens Pandion AG mit einer Laufzeit von fünf Jahren umfasst unter anderem die Objektleitung, Reinigungsarbeiten, die Verantwortung für die gesamte Haustechnik sowie eine 24/7-Rufbereitschaft, teilte die Goldbeck GmbH mit.

Das 70 m hohe Bürogebäude mit insgesamt 17 Stockwerken im Düsseldorfer Stadtteil Unterbilk soll den Angaben zufolge noch in diesem Jahr als KfW-Effizienzhaus 55 fertiggestellt werden. Die Immobilie mit rund 35.000 qm Mietfläche besteht aus einem sechsstöckigen Sockelgebäude und einem elfstöckigen Hochhaus-Gebäudeteil.

„Mit dem Officehome Rise übernehmen wir die Bewirtschaftung eines hochmodernen Bürohochhauses, das hohe Anforderungen an Energieeffizienz und Technik erfüllt. Unsere umfassende Inhouse-Expertise in den Bereichen Smart Metering, Photovoltaik und Gebäudeautomation macht uns zu einem starken Partner für innovative und nachhaltige Gebäudebewirtschaftung“, sagt Christian Ziemer, Geschäftsführer von Goldbeck Facility Services. Neben der Sicherstellung der Gewährleistung ist der Dienstleister unter anderem auch für das Leerstandsmanagement der noch nicht vermieteten Flächen zuständig.

