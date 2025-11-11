Mittwoch, 12. November 2025
Goldbeck erweitert FM-Vertrag mit Beschaffungsamt

Michael Pecka
Das Büro- und Verwaltungsgebäude des Beschaffungsamts des Bundesinnenministeriums in Bonn. (Bild: Goldbeck GmbH)

Die Goldbeck Facility Services GmbH hat ihre Zusammenarbeit mit dem Beschaffungsamt des Bundesinnenministeriums verlängert und erweitert.

„Über die Paribus Beschaffungsamt Bonn UG & Co. KG prolongierte die Bundesbehörde jüngst den seit 2011 laufenden Vertrag für Facility Management Services für ein selbst von ihr genutztes Büro- und Verwaltungsgebäude in Bonn um drei weitere Jahre“, teilte die Goldbeck GmbH Ende Oktober mit.

Zusätzlich zum technischen Gebäudemanagement ist der Immobiliendienstleister den Angaben zufolge nun auch für das infrastrukturelle Gebäudemanagement zuständig und stellt mit Haustechnikern vor Ort sowie einer 24/7-Rufbereitschaft den Gebäudebetrieb sicher. Goldbeck Facility Services übernimmt zudem die Betreiberverpflichtungen für das Beschaffungsamt, kümmert sich um das Berichtswesen und stellt einen Brandschutzbeauftragten bereit. Die fünfgeschossige Büroimmobilie mit rund 7.600 qm Mietfläche wurde 2011 von Goldbeck errichtet.

