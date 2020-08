Goldbeck: neues Logistikcenter für Greiwing

Goldbeck Nord wird den Erweiterungsbau für die Greiwing logistics for you GmbH am Standort Duisburg übernehmen. Der Neubau kostet rund 13 Mio. Euro und wird voraussichtlich im Mai 2021 fertiggestellt. Auf einer Fläche von 11.800 qm entsteht ein 5.000 qm großes Logistikcenter mit Platz für 12.300 Paletten-Stellplätze, 1.000 qm Komissionierfläche sowie 15 Hochsilos. Damit stockt Greiwing an dem Standort auf 80.000 Paletten-Stellplätze und 27 Silos auf.

Die beiden Unternehmen realisierten gemeinsam bereits fünf Bauprojekte.