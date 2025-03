Keros Consult und Necta kooperieren

Die Keros Consult GmbH, eine auf Prozessoptimierung in der Gemeinschaftsverpflegung spezialisierte Tochtergesellschaft der Klüh-Gruppe, und die Necta Österreich GmbH, ein Software-as-a-Service-Anbieter für digitale Warenwirtschaftslösungen, haben eine strategische Partnerschaft geschlossen.

„Ziel ist, digitale Lösungen und praxisnahe Prozessoptimierung zu vereinen, um Effizienz, Transparenz und Wirtschaftlichkeit in der Gemeinschaftsverpflegung nachhaltig zu verbessern“, gab die Klüh Service Management GmbH bekannt. Das Leistungsspektrum von Keros Consult reicht von Trainings über die vollständige Implementierung des Warenwirtschaftssystems necta bis hin zur Integration operativer Prozesse. „Durch die Kooperation mit necta können wir unseren Kunden nun ein Rundum-sorglos-Paket anbieten, das in dieser Form einzigartig ist und messbare Ergebnisse garantiert“, sagte Jörn Niewiadomsky, Geschäftsführer von Keros Consult. Die Klüh-Tochter richtet sich an Branchen mit Gemeinschaftsverpflegung wie beispielsweise Betriebsrestaurants, Krankenhäuser und Kliniken, Alten- und Pflegeheime sowie Schul- und Kita-Caterer.