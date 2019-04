Lattemann & Geiger übernimmt Braun Clean-Service

Die Lattemann & Geiger Dienstleistungsgruppe hat rückwirkend zum 1. Januar 2019 die Firma Braun Clean-Service Gebäudereinigung und Dienstleistungen übernommen. Das mittelständische, familiengeführte Unternehmen mit rund 1.000 Mitarbeitern bietet eine Reihe von Gebäudedienstleistungen an und wird in Zukunft weiterhin unter seinem vertrauten Namen auf dem Markt vertreten sein. Die Übernahme geschieht aus pragmatischen Gründen: Aufgrund ihres Alters haben sich Wolfgang und Hannelore Braun, die das Unternehmen vor über 40 Jahren gegründet haben, nach einem geeigneten Nachfolger umgesehen.

Ausbau der Präsenz

Lattemann & Geiger besitzt Standorte im gesamten Bundesgebiet. Mit der Übernahme kann das Unternehmen seine Tätigkeit in Sachsen und dem Rhein-Neckar-Gebiet stärken: Braun hat seinen Verwaltungssitz in Dresden und Hockenheim und ist darüber hinaus mit Niederlassungen in Pforzheim, Karlsruhe, Leipzig und Chemnitz vertreten.

Derzeit beschäftigt Lattemann & Geiger rund 13.500 Mitarbeiter an 41 Standorten in Deutschland. Das seit 1969 bestehende Familienunternehmen ist auf Facility Services spezialisiert und hat seine Kunden in den Bereichen Industrie, Handel und Verwaltung.