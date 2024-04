Leadec: elf Prozent Wachstum in 2023

Der Industrieservice-Anbieter Leadec ist im Geschäftsjahr 2023 um 11 Prozent gewachsen und hat einen Umsatz von 1,24 Mrd. Euro erzielt. Die Zahl der Mitarbeitenden stieg auf über 23.000 in 16 Ländern weltweit. Alle Regionen – Europa, Nordamerika, Lateinamerika und Asien – trugen mit steigenden Umsätzen zur Entwicklung bei. Auch das nicht näher bezifferte operative Ergebnis habe sich im Geschäftsjahr 2023 „deutlich verbessert“, teilt die Unternehmensgruppe mit. Mit Frankreich, Spanien und Portugal hat Leadec seine regionale Präsenz in Europa ausgeweitet.

Diversifizierungsstrategie in der Kundenstruktur

Traditionell ist Leadec stark in der Automobilindustrie vertreten, z. B. in 15 Werken von Mercedes-Benz in Deutschland, wo im vergangenen Jahr neue Aufträge in den Werken Hamburg und Bremen gewonnen wurden. Mehr als 40 Prozent des Auftragsvolumens stammen mittlerweile jedoch von Kunden außerhalb der Automobilindustrie. Hierzu zählen Multi-Technologieunternehmen ebenso wie die Luft- und Raumfahrtindustrie und Konsumgüterproduzenten. Für Paket- und Logistikzentren übernimmt Leadec sowohl die Instandhaltung vor Ort als auch Projektaufträge für Engineering und Automatisierung.

Industrial Internet of Things (IIoT) und integriertes Facility Management

Zu den zukunftsorientierten Leistungen im Portfolio zählt Geschäftsführer Markus Glaser-Gallion „IIoT-Lösungen für die Produktionsprozesse bis hin zu Dekarbonisierung und Zero-Waste-Konzepten in der Fabrik“. Auch das integrierte Facility Management gewinne als Geschäftsmodell weiter an Bedeutung. So erhielt Leadec 2023 einen mehrjährigen Auftrag eines nicht näher benannten internationalen Technologieunternehmens in sechs europäischen Ländern, nachdem der Dienstleister bereits auf einem anderen Kontinent für den Kunden tätig war. Das speziell für diesen Kunden entwickelte Betriebsmodell mit zentralisierten Prozessen und einheitlichen Standards über alle Standorte hinweg werde jetzt in Europa ausgerollt.