Marktübersicht CAFM-Software 2023 erschienen: Für den Wissenshunger im CAFM

Ende März ist die aktuelle „Marktübersicht CAFM-Software 2023“ als Printausgabe und als Online-Datenbank erschienen. Sie bietet fundierte Orientierung in der vielfältigen Anbieterlandschaft des Computer Aided Facility Managements. Zu 30 detailliert abgebildeten CAFM-Produkten vermittelt sie aktuelles und praxisbezogenes Fachwissen in einem sich kontinuierlich weiter entwickelnden Marktumfeld. Als GEFMA-Unterlage 940 zählt die Publikation zum erweiterten Richtlinienwerk des Deutschen Verbands für Facility Management e.V. (gefma). Entsprechend wird sie häufig als Ausgangspunkt für CAFM-Projekte genutzt.

Dem aktuellen Geschehen rund um das Thema Gebäudebetrieb und IT trägt die Marktübersicht CAFM-Software mit dem Kapitel „Immobilien-Service-Apps“ Rechnung. Es bietet Raum für Software-Tools, die dem erweiterten Immobilienbewirtschaftungsumfeld zuzurechnen sind, und soll künftig die vielfältigen Werkzeuge für Spezialanwendungen, Teilaufgaben oder einzelne Prozesse im Gebäudebetrieb abbilden, die etablierte Unternehmen ebenso wie Start-ups in jüngster Zeit entwickeln. Drei Anbieter präsentieren hier bereits ihre Lösungen. Die Herausgeber der Marktübersicht rechnen in den nächsten Jahren mit zahlreichen zusätzlichen Einträgen.

Vollständige Abbildung der Prozesskette

Zwei weitere Kapitel zu Dienstleistern aus den Bereichen CAFM-Implementierung (14 Anbieter) und Datenerfassung (4 Anbieter) dienen der vollständigen Abbildung der Prozesskette von der Datenerfassung über die Systemauswahl bis hin zur CAFM-Implementierung in einer Publikation. Eine aktualisierte Übersicht über die GEFMA-Richtlinien zum CAFM und Hinweise zu themenspezifischer Fachliteratur weisen den Weg zu weiteren Arbeitshilfen und vertiefender Lektüre.

Mit der voranschreitenden Digitalisierung im Gebäudebetrieb steigt derzeit der Wissenshunger zum Thema. Dies zeigt nicht nur die große Nachfrage nach den Lehrgangsangeboten der CAFM-Wissenswerkstatt von „Der Facility Manager“ oder nach den gefma-Veranstaltungen zur IT im FM, sondern auch die große Resonanz zur ersten CAFM-Messe und Kongress, die letztes Jahr in Fulda stattgefunden hat und die im Juni in ihre zweite Auflage geht.