Spie übernimmt Otto Life Science Engineering

Der technische Dienstleister Spie übernimmt 87 Prozent der Anteile an der Otto Life Science Engineering GmbH. Den Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung zum Erwerb teilte das Unternehmen am 17. Juli 2024 mit. Otto LSE ist ein spezialisierter Anbieter von EPC (Engineering, Procurement and Construction) Dienstleistungen für pharmazeutische und biotechnologische Produktionsanlagen und Labore und soll die Präsenz von Spie im Pharma- und Biotech-Sektor verstärken. Mit Hauptsitz in Nürnberg ist Otto LSE an sechs Standorten in Deutschland vertreten und erwirtschaftete 2023 einen Umsatz von rund 75 Mio. Euro. In den Bereichen Prozessdesign, Reinstmedien, Reinraum und Gebäudetechnik bietet das Unternehmen schlüsselfertige Lösungen für die gesamte Wertschöpfungskette von der Planung, Konstruktion, Inbetriebnahme bis zur Requalifizierung. 13 Prozent der Anteile an Otto LSE verbleiben beim derzeitigen Managementteam rund um die beiden Gründer Alf Kain und Sascha Herz, das die Geschäftsentwicklung weiter vorantreiben soll. Der endgültige Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich im dritten Quartal 2024 erfolgen und steht noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die Kartellbehörden.