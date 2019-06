Spie übernimmt Telba

Nach dem Vorhaben Ende April, die Telba AG zu erwerben, hat Spie die Transaktion nach der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden Mitte Juni erfolgreich abgeschlossen. Damit stärkt der Multitechnik-Dienstleister seine Präsenz in Deutschland in den Bereichen Information & Communication Services sowie Sicherheitstechnik. Die Telba-Gruppe erbringt mit 400 Mitarbeitern technische Dienstleistungen in den Bereichen der Informations-, Kommunikations- und Sicherheitstechnik und erwirtschaftete 2018 einen konsolidierten Gesamtumsatz von rund 67 Mio. Euro.

Wer ist Spie?

Der Spie-Konzern, Dienstleister von Multitechnik für Gebäude, Anlagen und Infrastrukturen, erwirtschaftete weltweit im Jahr 2018 mit mehr als 46.400 Mitarbeitern einen konsolidierten Umsatz von 6,7 Mrd. Euro und ein konsolidiertes EBITA von 400 Mio. Euro. Die Tochtergesellschaft Spie Deutschland & Zentraleuropa beschäftigt rund 15.000 Mitarbeiter an über 200 Standorten.

