Mittwoch, 10. September 2025
Techem übernimmt Messstellenbetreiber inexogy

Techem-Zentrale in Eschborn (Bild: Techem)

Der Energiedienstleister Techem hat die Mehrheit an inexogy smart metering erworben, um seine digitale Plattform für die Installation und den Betrieb von Smart Metern und steuerbaren Verbrauchseinrichtungen zu erweitern.

Der Messstellenbetreiber mit Sitz in Saarlouis soll sein bisheriges Partnergeschäft in Bereichen wie dynamische Tarife und Prosumer ausbauen und Netzbetreiber dabei unterstützen, ihre Netzgebiete vollständig mit intelligenten Messsystemen auszustatten, teilte Techem mit. Geplant ist den Angaben zufolge, in den kommenden fünf Jahren insgesamt 320 Mio. Euro in die Installation und den Betrieb intelligenter Messsysteme zu investieren.

„Gemeinsam können wir unsere Kompetenzen bündeln und Deutschland beim Smart-Meter-Rollout weiter voranbringen“, sagte David Zimmer, CEO von inexogy. Noch in diesem Jahr sollen die Installationskapazitäten aufgestockt werden. Im Geschäftsfeld Mieterstrom hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren mehr als 1.000 Projekte umgesetzt. „Nun zielt Techem darauf ab, die entstandenen Synergien zu nutzen, um die dezentrale Energieversorgung auf Basis von Mieterstrom entscheidend voranzubringen“, heißt es aus Eschborn.

