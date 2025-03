Vinci Energies akquiriert weiteren Sicherheitssystemanbieter

Vinci Energies kauft weiter zu und hat am 14. März die EPS Engel & Pannier Sicherheits- und Kommunikationstechnik GmbH mit Sitz in Hamburg übernommen. Das Elektroinstallationsunternehmen mit Schwerpunkt auf Brand- und Gefahrenmeldesysteme erwirtschaftete 2024 mit 22 Mitarbeitern einen Umsatz von 4,6 Mio. Euro im Großraum Hamburg, teilte Vinci Energies weiter mit.

EPS soll in den Geschäftsbereich Building Solutions von Vinci Energies integriert werden und das regionale Angebot an Brandschutzlösungen der Fire Protection Solutions Group erweitern. Dazu zählen Unternehmen wie die Calanbau Brandschutzanlagen GmbH oder die GSA Sicherheitstechnik GmbH, die im Januar 2024 erworben wurde. „Durch die kommende Integration in unsere Unternehmensgruppe wird sich auch das Leistungsportfolio von EPS erweitern”, sagte Stefan Falk, Vorsitzender der Geschäftsführung von Vinci Energies Deutschland Building Solutions.

Zuletzt hatte Vinci Energies die Fernao Group GmbH, einen Anbieter von Cybersecurity-Dienstleistungen in Deutschland und der Schweiz sowie das Unternehmen Cable-Link Elektro-Software-Netzwerktechnik mit Sitz in Wien übernommen.