Zweiter Berliner Bauherrentag: CO2-neutrales Bauen und Betreiben

Am 28. November 2023 wird in Berlin der zweite Berliner Bauherrentag der Fördergemeinschaft Bauwesen e.V. stattfinden. Schirmherr der Veranstaltung ist die Berliner Immobilienmanagement (BIM) GmbH. Der Event richtet sich an öffentliche und private Bauherren und steht in diesem Jahr unter dem Motto „Aktuelle Herausforderungen für Bauherren, Architekten und Betreiber – Sanierung, Rückbau und Recycling sowie CO 2 -neutrales Bauen und Betreiben“. Auch der diesjährige BauWerke-Exzellenzpreis wird dort wieder vergeben. Sanierung, Rückbau und Recycling sind die Kernthemen der Veranstaltung, da der Bedarf Bestandsbauten um- und weiterzunutzen stark zunimmt. Die Fähigkeit diesem Trend zu begegnen, wird zu einer notwendigen Kernkompetenz für Bauherren. Wie der materielle Fußabdruck beim Bauen und Betreiben reduziert werden kann, wie Ressourcen geschont werden können, welche Regelungen und Gesetze zu beachten sind und welche Handlungs- und Lösungswege es gibt, wird die Veranstaltung u.a. an Praxisbeispielen darstellen.

