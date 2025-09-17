Mittwoch, 17. September 2025
Singu übernimmt net-haus

Robert Altmannshofer
Singu übernimmt net-haus, Screenshot von Singu
Der polnische CAFM-Anbieter Singu übernimmt net-haus. Bild: Singu

Kaum in den deutschen Markt eingetreten verkündet der polnische CAFM-Anbieter Singu auch schon die Übernahme eines deutschen Marktteilnehmers: Mit der Akquisition der Berliner net-haus GmbH mit der Software „Hausmanager“ will Singu seine Präsenz in der DACH-Region nachhaltig ausbauen. net-haus verfügt über mehr als 25 Jahre Markterfahrung und betreut über 600 Kunden.

Das Unternehmen soll künftig vollständig unter der Marke Singu geführt werden. Für die Hausmanager-Bestandskunden bedeute dies Kontinuität in der Zusammenarbeit sowie eine klare Weiterentwicklung in Richtung einer zukunftssicheren Lösung, teilt der polnische CAFM-Anbieter mit. Die Geschäftsführung der net-haus GmbH übernimmt Peter Vollmer, der zugleich als Managing Director DACH bei Singu tätig ist. Das Berliner Büro von net-haus bleibt erhalten und fungiert künftig als Hauptsitz in Deutschland.

„Die Übernahme ist ein Meilenstein für unsere Expansion in der DACH-Region. net-haus bringt eine treue Kundenbasis, ein erfahrenes Team und tiefes lokales Know-how mit. Gemeinsam schaffen wir eine zukunftsorientierte Lösung für die Immobilien- und Facility-Management-Branche“, erklärt Pawel Malon, Group CEO von Singu. Nach dem kürzlich erfolgten Zusammenschluss mit Micad aus Großbritannien ist der Zukauf in Deutschland die zweite Akquisition in diesem Quartal.

