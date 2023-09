Goldbeck erbringt Services für Baytree-Immobilien

Der Logistik- und Industrieimmobilienentwickler Baytree Logistics Properties hat den Auftrag für das technische und infrastrukturelle Gebäudemanagement von drei Logistikimmobilien an Goldbeck Facility Services vergeben. Die Liegenschaften befinden sich an den Standorten Bremen, Leipzig und Philippsburg und umfassen eine Gesamtfläche von rund 248.500 m². Goldbeck hatte für die Immobilien in Leipzig und Bremen bereits als Generalübernehmer fungiert und die Errichtung übernommen.

Mehr zu den Baytree-Immobilien

Die Logistikimmobilie in Bremen mit einer Mietfläche von 88.500 m² ist mit der größten in Deutschland auf einem Gebäude verbauten Photovoltaikanlage ausgestattet, die eine Leistung von 9,3 MW erbringt. Die Logistikhalle in Leipzig ist DGNB Gold zertifiziert und verfügt über ein Solar-Luft-System an der Fassade, zwei 7 MW starke PV-Anlagen mit einer Gesamtgröße von 112.000 m² sowie Lösungen für Elektromobilität. Die aus drei Distributionszentren bestehenden Logistikhallen in Philippsburg umfassen eine Gesamtmietfläche von rund 55.000 m² und sind an vier internationale Flughäfen, den Rheinhafen in Philippsburg sowie das überregionale Schienennetz angebunden.

Weitere Informationen und Kennzahlen zu Goldbeck Services erhalten Sie in unserer Facility-Services-Datenbank unter www.facility-manager.de/fs-datenbank