Leadec übernimmt Services für Audi Sport

Der Industriedienstleister Leadec hat im Mai den Auftrag für das technische Facility Management der Audi Sport Produktionsstätte im Industriepark Böllinger Höfe bei Heilbronn erhalten. In der dortigen Manufaktur stellt die Audi Sport GmbH unter anderem den Audi e-tron GT her.

Das Mandat mit einer Laufzeit von drei Jahren umfasst die Instandhaltung der technischen Gebäudeausrüstung, die Betreuung der Versorgungsmedien sowie die Wartung zahlreicher technischer Anlagen auf dem 300.000 qm großen Areal, teilte Leadec im Juni mit. „Dieser Auftrag bestätigt die Bedeutung unseres technischen Know-hows und unserer langjährigen Erfahrung in der Automobilindustrie“, sagte Markus Glaser-Gallion, CEO der Leadec-Gruppe.

Im Industriepark Böllinger Höfe wurden rund 4.500 Anlagen für den Aufbau einer vollständigen digitalen Dokumentation erfasst. Leadec ist den weiteren Angaben zufolge für Audi bereits seit 2017 am Standort Neckarsulm tätig und betreut dort Sicherheits- und Kommunikationssysteme.