Wissens-Standorte für Leadec

Um sein grünes Serviceportfolio Green Factory Solutions in Deutschland weiter ausbauen zu können und seine Kompetenzen zu bündeln, wird Leadec insgesamt sieben „Green Hubs“ an verschiedenen Standorten errichten. Die Green Hubs dienen als Zentren für Fachleute und Vertriebspersonal und entstehen an den Standorten Hoyerswerda (Automatisierung für die grüne Industrie, Batteriereparatur), Ingolstadt (Intelligente Beleuchtung), Stuttgart (Nachhaltiges Facility Management), Sindelfingen (Zero-Waste-Dienstleistungen), Kölleda/Arnstadt (Energieeffizienz-Lösungen) sowie Hannover (Lösungen für Erneuerbare-Energien-Anlagen). Die sogenannten Green Factory Solutions richten sich an Fabriken und umfassen Dienstleistungen rund um Zero Waste, Automatisierung, Beleuchtung, Klimawandel, nachhaltiges Facility Management, Energieeffizienz sowie Lösungen für Erneuerbare-Energien-Anlagen.