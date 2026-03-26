Donnerstag, 26. März 2026
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Whitepaper: Industriesicherheit zwischen Cyberbedrohung, Regulierung und physischem Schutz

Zwei Industriearbeiter in Schutzkleidung montieren mit einer Maschine ein großes Metallbauteil in einer Produktionshalle; daneben Hinweis „Download Whitepaper: Industriesicherheit zwischen Cyberbedrohung, Regulierung und physischem Schutz“ von ASSA ABLOY.
Foto: ASSA ABLOY Schließtechnik GmbH

Moderne Zutrittslösungen für komplexe Industrieumgebungen

Zwischen steigenden Cyberbedrohungen, verschärften Regulierungen und komplexen Betriebsabläufen stehen Facility Manager heute vor der Herausforderung, Sicherheitskonzepte ganzheitlich zu denken. Gerade in weitläufigen Industrieumgebungen müssen physischer Schutz, Zutrittskontrolle und digitale Sicherheitsprozesse nahtlos ineinandergreifen, um Risiken effektiv zu minimieren und Compliance-Anforderungen zuverlässig zu erfüllen.

Das Whitepaper von ASSA ABLOY zeigt praxisnah, wie moderne Zutrittslösungen als strategisches Instrument eingesetzt werden können – von der Absicherung sensibler Bereiche bis zur flexiblen Steuerung unterschiedlicher Nutzergruppen. Erfahren Sie, wie sich Sicherheitsniveaus auf strukturierte Zonenkonzepte übertragen lassen und gleichzeitig Effizienz sowie Investitionsschutz gewährleistet bleiben.

Jetzt kostenfrei herunterladen und Ihre Sicherheitsstrategie zukunftssicher aufstellen.

NEUESTE BEITRÄGE

Die Fachzeitschrift “Der Facility Manager” zeigt Lösungen für lebenszyklusorientierte Planung, Bau und Bewirtschaftung von Gebäuden und Anlagen. Ziel von Facility Management ist es, ein optimales Umfeld für das Kerngeschäft zu schaffen, die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken, die Qualität zu steigern, die technische Verfügbarkeit der Anlagen zu sichern und den Wert von Gebäuden und Anlagen langfristig zu erhalten. Mit fundierter Berichterstattung behandelt „Der Facility Manager“ das komplette Aufgabenspektrum des Facility Managements und gibt praxisbezogene Handlungsempfehlungen – auf der strategischen Ebene der Unternehmensorganisation genauso wie auf der operativen Ebene des Immobilien- und Liegenschaftsbetriebs mit dem technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagement. In unserem Karriere-Portal für die FM-Branche, die Facility Jobbörse, finden Sie aktuelle Stellenangebote, Weiterbildungsangebote und vieles mehr.
“Der Facility Manager” ist eine Publikation der Sparte "Bau- und Immobilienzeitschriften" der Forum Zeitschriften und Spezialmedien GmbH. Zum Portfolio gehören auch: CAFM-NEWS, industrieBAU, hotelbau, Apartment Community und Arbeitskreis Hotelimmobilien.

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