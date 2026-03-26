Moderne Zutrittslösungen für komplexe Industrieumgebungen

Zwischen steigenden Cyberbedrohungen, verschärften Regulierungen und komplexen Betriebsabläufen stehen Facility Manager heute vor der Herausforderung, Sicherheitskonzepte ganzheitlich zu denken. Gerade in weitläufigen Industrieumgebungen müssen physischer Schutz, Zutrittskontrolle und digitale Sicherheitsprozesse nahtlos ineinandergreifen, um Risiken effektiv zu minimieren und Compliance-Anforderungen zuverlässig zu erfüllen.

Das Whitepaper von ASSA ABLOY zeigt praxisnah, wie moderne Zutrittslösungen als strategisches Instrument eingesetzt werden können – von der Absicherung sensibler Bereiche bis zur flexiblen Steuerung unterschiedlicher Nutzergruppen. Erfahren Sie, wie sich Sicherheitsniveaus auf strukturierte Zonenkonzepte übertragen lassen und gleichzeitig Effizienz sowie Investitionsschutz gewährleistet bleiben.

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