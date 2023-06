Sauter-Mehrheit an britischem Gebäudeautomations-Unternehmen

Die Fr. Sauter AG aus Basel, hat die Mehrheitsanteile an der T4 Gruppe übernommen, sie stärkt damit ihr Kerngeschäft auf dem Gebiet der Gebäudeautomation für Green Buildings und baut gleichzeitig seine Präsenz in Großbritannien weiter aus. Das akquirierte Unternehmen mit Hauptsitz im südenglischen Redhill in Surrey besteht aus den drei Firmen T4 Mechanical & Electrical Ltd., React 4 Group Ltd. und Lidex Control Systems Ltd. Die T4 Mechanical & Electrical Ltd. wurde 2009 von den derzeitigen Eigentümern und Geschäftsführern gegründet und ist auf mechanische und elektrische Services für die Bauindustrie spezialisiert. In 2016 wurde die React 4 Group Ltd. gegründet und bietet Technik für Brandschutz und -bekämpfung in Gebäuden. Zwei Jahre später kam der Gebäudetechnik-Service Lidex Control Systems Ltd. dazu.

