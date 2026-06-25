Klüh Security holt Geutebrück für Video-KI ins Boot

Klüh Security hat sein Partnernetzwerk im Bereich der integrierten Videosicherheit mit dem Anbieter Geutebrück erweitert, der auf Lösungen für lokal betriebene Infrastrukturen spezialisiert ist.

„Mit Geutebrück haben wir einen Partner an unserer Seite, der offene und leistungsfähige Videoplattformen für anspruchsvolle Sicherheitsumgebungen bereitstellt. Gemeinsam verbinden wir diese Technologien mit unserer operativen Leitstellenkompetenz zu einem durchgängigen Sicherheitsprozess, der im Ernstfall schnell und zuverlässig handlungsfähig ist“, sagte Sven Horstmann, Geschäftsführer bei Klüh Security, Ende Juni.

Die Geutebrück-Plattform wird in die Alarmempfangs- und Notrufserviceleitstelle von Klüh Security eingebunden, die Meldungen aus Video-, Alarm- und Gebäudetechniksystemen zentral zusammenführt. Unterstützt durch KI-basierte Analyse- und Alarmierungsfunktionen können sicherheitsrelevante Vorfälle schneller eingeordnet und in konkrete Maßnahmen überführt werden – von der qualifizierten Alarmbearbeitung über die Disposition von Sicherheitskräften bis hin zur Intervention vor Ort, teilte die Muttergesellschaft Klüh Service Management GmbH weiter mit.

Die Kooperation soll passgenaue Lösungen ermöglichen für Kunden mit hohen Anforderungen an Datensouveränität und den Betrieb sicherheitskritischer Systeme vor Ort. Klüh Security will mit Technologiepartnerschaften wie Geutebrück den Angaben zufolge ein breites Spektrum moderner Sicherheitsarchitekturen abdecken.